Roma-Inter, sfida speciale per Maicon: il doppio ex accende il big match

Roma-Inter non è una partita come le altre per il brasiliano.

In carriera Maicon ha vestito entrambe le maglie di Roma e Inter. Proprio a Milano, sotto la guida di Josè Mourinho ha vinto tutto, dunque oggi per lui sarà una gara speciale. Partita fondamentale per Inzaghi e la sua truppa, chiamati a vincere per mettere pressione a Napoli e Milan (qui le scelte del tecnico). Ma questa Roma, ferita nell'orgoglio dopo la sconfitta contro il Bologna, non va sottovalutata. Il brasiliano ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, dicendo la sua sulla sfida dell'Olimpico.

Sul pronostico non ha dubbi: "Finirà in pareggio. Penso davvero che possa finire così perchè l'Inter è in un gran momento ma la Roma non può perdere altro terreno". Idee chiarissime, così come su Mourinho, che non vede cambiato anzi dice "è sempre Josè". Come conferma il brasiliano, per il tecnico sarà una sfida emozionante. Sul rapporto tra la Roma e il portoghese invece: "Sta imparando a conoscere i suoi giocatori, a relazionarsi con una tipologia di squadra che non allenava da tempo. All'Inter aveva giocatori esperti e sapeva cosa chiedere. A Roma non è così. Ha un gruppo giovane e devono ancora formarsi. Serve tempo a squadra e tecnico per conoscersi". Poi ha svelato un piccolo retroscena sul tecnico e il rapporto con gli arbitri. "Per lui i giocatori devono restare fuori da ogni polemica post partita. Vuole che in tv o sui giornali ci sia solo la sua faccia, per proteggerci, è una cosa che apprezziamo tanto noi calciatori".

Infine ha detto la sua sulla nuova Inter di Inzaghi, che definisce più forte grazie a innesti come Dzeko e Calhanoglu. "Per me è la più forte, mi piace il Napoli ma è un gradino sotto". Tra le fila dei nerazzurri c'è un giocatore che lo esalta particolarmente: Brozovic. "Non era così prima, è cresciuto, ha una qualità di gioco impressionante". Proprio sul rinnovo del croato infatti, ci sono novità importanti, come riportato sul nostro sito.