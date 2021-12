Roma-Inter, sfida fondamentale: i precedenti nella tana della lupa

Roma-Inter è più di una sfida tra due grandi allenatori.

La partita di sabato 4 novembre sarà fondamentale per la classifica. L'Inter, con un Napoli impegnato contro l'Atalanta, ha l'occasione di prendere punti importanti alla capolista e soprattutto staccare le concorrenti. La Roma di Mourinho invece cerca riscatto dopo l'ultimo scivolone contro il Bologna. I nerazzurri ritroveranno lo storico allenatore del Triplete, lo Special One. Il grande ex è uno dei protagonisti più attesi del match e, come analizzato nel nostro approfondimento, questa non è una sfida come le altre per lui.

Ma oltre all'aspetto romantico tra Inter e Mourinho, ci sono punti importanti in palio. E soprattutto i numeri e i precedenti tra le due squadre dimostrano come sarà un match dall'alto tasso di qualità. Da una parte c'è una squadra in forte difficoltà ma che cerca riscatto. La Roma arriva da una sconfitta che brucia e vorrà recuperare punti chiave per il quarto posto. Mentre l'Inter ci arriva in uno stato di forma quasi perfetto. Infatto proprio dopo la sfida all'Olimpico contro la Lazio, persa per 3-1, sono arrivate 8 vittorie e due pareggi. Nella "tanta della lupa" si affronteranno le due squadre che hanno tentato più conclusioni in questa Serie A (Roma 264, Inter 258). La sfida tra giallorossi e nerazzurri è la rivalità con più reti segnate nella storia della Serie A, ben 511 (almeno 38 in più di qualsiasi altra).

Numeri pazzeschi, che non finiscono qui. Infatti la squadra capitolina non ha mai vinto nelle ultime gare di Serie A contro l'Inter ma ne ha persa solo una delle ultime 12 in casa contro i nerazzurri. Insomma un match tutt'altro che scontato, dove un altro grande ex sarà pronto a fare gol: Edin Dzeko. Il bosniaco sarà al centro dell'attacco nerazzurro (qui le probabili formazioni).