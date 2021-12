Roma-Inter, sbancato l'Olimpico: magia Calha, poi Dzeko-Dumfries

Roma-Inter, i nerazzurri sbancano l'Olimpico: netta vittoria degli uomini d'Inzaghi

Grazie ad una magia di Calhanoglu e ai gol di Dzeko e Dumfries, i ragazzi di mister Inzaghi chiudono il match già nella prima frazione grazie ad un'ottima prestazione corale. Roma che ha patito le assenze di molti suoi titolari. Continuano i clean sheet di Handanovic.

90' + 3' - Triplice fischio di Di Bello: termina qui il match!

90' + 1' - Ci prova ancora l'Inter con Sanchez, ma il cross è largo e non raggiunge Vidal che si era inserito

90'+1' - Cambio per la Roma: esce Veretout, entra Volpato

90' - Tre minuti di recupero

86' - Azione manovrata dell'Inter che porta Sensi al tiro che però è alto sopra la traversa, bel fraseggio nerazzurro

85' - Grande aggancio di Vidal, ma il cileno viene poi fermato

83' - Ultimo cambio per Inzaghi: dentro Sensi, fuori Calhanoglu

81' - Zaniolo calcia da fuori, la palla finisce sull'esterno della rete

79' - Occasione Inter con Dumfries che corre sulla fascia e mette in mezzo per Sanchez che però viene ribattuto

Per quanto riguarda Correa, dagli aggiornamenti di Dazn, dovrebbe trattarsi di un risentimento ai flessori della coscia sinistra

75' - Fuori Bastoni-Dzeko, dentro Dimarco-Vecino

75' - Ammonito Zaniolo

72' - Sponda di Shomurodov, Mkhitaryan calcia alto

66' - Occasione Inter con Vidal che però viene anticipato al momento del tiro

62' - Ammonizione per Mancini

61' - Fuori Kumbulla e dentro Bove per Mourinho

60' - Angolo Roma, Handanovic esce con i pugni ed allontana

58' - Doppio cambio per l'Inter: escono Correa e Barella, dentro Vidal e Sanchez. Probabilmente per El Tucu ci potrebbe essere un problema fisico alla gamba sinistra

57' - Correa tenta il dribling, ma viene fermato al limite dell'area

53' - Occasione Roma con Mkhitaryan che calcia da fuori, palla in corner

46' - Ammonito Barella

45' - Si riparte!

Ottima prima frazione per i nerazzurri che riescono ad imporsi sul piano del gioco grazie ad un centrocampo in ottima forma. I giallorossi ci provano, ma Handanovic è bravo ad intervenire quando chiamato in causa.

45'+1' - Di Bello fischia l'intervallo

45' - Un minuto di recupero

44' - Ci prova ancora Calhanoglu, palla fuori su primo tentativo di Dzeko

42' - Ci prova Zaniolo, ma il giallorosso viene fermato in area

39' - Dumfrieeessss! L'olandese anticipa tutti di testa buttandosi dentro in area sfruttando alla perfezione l'assist al bacio di Bastoni!

37' - Ammonito Ibanez

36' - Occasione Roma! Mancini si fa vedere in avanti, crossa al centro ma la palla poi viene ribattuta da Dumfries che salva

32' - Ci prova Mkhitaryan dal limite, palla in corner

31' - Dzeko di testa! Palla alta dopo il cross di Perisic

29' - Occasione Inter ancora con Dzeko che, dopo l'imbucata di Correa, calcia con sicurezza: Rui Patricio interviene a mano aperta e blocca la sfera

28' - Sugli sviluppi ancora pericolo Calhanoglu che calcia sul primo palo! Rui Patricio richiama i suoi

27' - I nerazzurri continuano a spingere e guadagnano un corner

23' - Dzekoooo! Azione perfetta dei nerazzurri! Scambio tra Perisic e Calhanoglu che, dopo aver duettato con Correa, serve a Dzeko la palla per il raddoppio!

21' - Correa aggancia un pallone in area, la sfera finisce a Dzeko che prova da fuori. Palla sul fondo

19' - Calhanoglu pesca Dumfries in avanti, ma l'olandese è in fuorigioco

15' - Calhaaaaa! Sugli sviluppi dell'angolo il turco calcia direttamente in porta e trova la rete del vataggio!

14' - Tenta un uno-due Correa, ma la palla viene deviata in angolo

9' - Progressione di Vina, tiro murato dalla retroguardia nerazzurra

9' - Brozovic con il mancino da fuori, murato

7' - Pericolosa ancora la Roma, ma Brozovic recupera e ferma l'azione

6' - Cross di D'Ambrosio, palla in angolo. Primo corner per i nerazzurri

3' - Si fa vedere in avanti l'Inter

1' - Subito Roma in avanti con Shomurodov. Palla alta di testa su assist di Zaniolo

1' - Di Bello fischia il calcio d'inizio, si parte!

Roma-Inter, è Josè Mourinho contro il suo passato nerazzurro.

Meno di mezz'ora al calcio d'inizio tra giallorossi e nerazzurri per questa 16esima giornata di Serie A. All'Olimpico, alle ore 18:00, andrà in scena il match tra lo Special One, opposto al proprio glorioso passato, e Simone Inzaghi. Come preannunciato i due si preparano a stupire con le loro scelte (recupera qui l'articolo completo). Per quanto riguarda il portoghese, al netto delle assenze, si schiera con un 3-5-2 con cinque cambi rispetto all'ultimo match contro il Bologna ed il duo d'attacco formato da Shomurodov e Zaniolo. Per quanto riguarda il tecnico nerazzurro, confermato il consueto modulo con novità in difesa - scelto D'Ambrosio al posto di Dimarco - ed in attacco dove Lautaro partirà dalla panchina lasciando spazio dal primo a Correa.

Le formazioni ufficiali:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Ibanez, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Shomurodov, Zaniolo.

All. Josè Mourinho

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Correa.

All. Simone Inzaghi

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Palermo-Perrotti

Quarto Uomo: Camplone

VAR: Massa

AVAR: Alassio