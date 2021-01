Roma-Inter probabili formazioni: novità sulle fasce, Lukaku dal 1’

Sfida di alta classifica in programma domani alle 12:30 allo Stadio Olimpico dove si affronteranno Roma e Inter, rispettivamente terza e seconda classificata. I nerazzurri sono reduci dalla deludente sconfitta esterna contro la Sampdoria che ha interrotto la striscia di 8 vittorie consecutive, mentre i giallorossi vengono da tre vittorie di fila.

Come riportato da Sky Sport, Antonio Conte potrà contare sul recupero completo di Romelu Lukaku che dovrebbe partire regolarmente da titolare al fianco di Lautaro Martinez. Novità sulla fascia sinistra con Darmian che dovrebbe prendere il posto di Young, sulla destra Hakimi. In difesa solito trio composto da De Vrij, Skriniar e Bastoni. In mediana Brozovic con Barella e Vidal ai suoi lati.

Fonseca fa quattro cambi rispetto la sfida con il Crotone, solito 3-4-2-1 con Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Pau Lopez. Sulle fasce Karsdrop e il recuperato Spinazzola. In mezzo al campo Veretout e Villar. In avanti Pellegrini e l’intoccabile Mkhitaryan a supporto di Dzeko.

ROMA (3-4-2-1) Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

INTER (3-5-2) Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Darmian; Lukaku, Lautaro.