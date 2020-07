Roma Inter probabili formazioni, Brozovic potrebbe tornare sulla trequarti

Quella ammirata nell'ultimo periodo, è stata una Inter trascinata dal duo offensivo composto da Alexis Sanchez e Lautaro Martinez. I due attaccanti, schierati entrambi contemporaneamente per via dell'assenza di Romelu Lukaku, stanno ripagando a pieno la fiducia di Antonio Conte.

Con il cileno in campo il livello tecnico si alza notevolmente, ma il centravanti belga sta pian piano smaltendo le noie muscolari e già da questa sera (seppur a partita in corso) potrebbe fare ritorno in campo.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla redazione di Sky Sport, all'Olimpico dal 1' l'allenatore di Lecce potrebbe schierare questo scacchiere:

3-4-1-2 Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Candreva, Barella, Gagliardini, Young, Brozovic, Sanchez, Lautaro.