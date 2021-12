Roma Inter, parola al doppio ex Maicon: svelato il suo pronostico

Per il fischio d'inizio di Roma-Inter mancano ormai 5 ore.

Una sfida che si preannuncia spumeggiante tra due squadre che vengono da momenti totalmente diversi ma entrambe con molta voglia di arrivare al fischio finale con almeno un gol in più dell'avversario. I giallorossi, nonostante le numerose defezioni tra squalifiche e infortuni, vogliono provare a sfruttare il vantaggio di giocare tra le mura amiche. I campioni d'Italia invece, che si presentano al confronto con il solo Stefan De Vrij ai box (si proverà a recuperarlo fino all'ultimo ma un suo impiego dal 1' appare complicato), hanno la voglia di rimanere in scia al Napoli di Luciano Spalletti e al Milan di Stefano Pioli.

Nel frattempo, a parlare della gara dell'Olimpico ci ha pensato uno che ha vestito entrambe le maglie. Si tratta di Maicon, ex terzino che ha vestito la maglia dell'Inter tra il 2006 e il 2012 e quella della Roma tra il 2013 e il 2016. Esperienze totalmente differenti (e i trofei conquistati ne danno una prova oggettiva) accomunate però dal rispetto reciproco. In un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Maicon ha esordito parlando di quel José Mourinho con la quale ha vinto quasi tutto e che oggi siede sulla panchina dei capitolini. Lo Special One a detta del brasiliano è sempre lo stesso, sempre intelligente e alle prese con la conoscenza del proprio gruppo. Il tutto, affermando che per trovare il giusto feeling squadra-allenatore servirà ancora un po' di tempo.

Successivamente, Maicon ha parlato della sua Inter dichiarando che al momento resta la squadra più forte specificando che il Napoli (nonostante gli azzurri siano avanti in classifica) sia attualmente un gradino sotto. Infine il classe 1981 ha voluto fare un suo personalissimo pronostico; secondo lui, visto e considerato che i nerazzurri stanno vivendo un ottimo momento ma che al contempo la Roma non può perdere altro terreno in classifica, la gara può finire in pareggio.