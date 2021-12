Roma-Inter, onnipresenza ed estro: tutti i numeri di Calhanoglu

Roma-Inter, onnipresenza ed estro: Calhanoglu è il migliore del match.

È ancora una volta il turco il migliore del match, basandosi sui dati offerti da SofaScore, con una valutazione complessiva di 8.6. L'ex rossonero ha superato di poco l'altro nerazzurro, Alessandro Bastoni, fermatosi ad un 8.2 (recupera qui il pensiero de I Barbieri di Saba). Il numero 20, sempre più decisivo all'interno dello scacchiere tecnico-tattico di mister Inzaghi, sta viaggiando a ritmi straordinari in queste ultime giornate. Un totale di 14 partite disputate in Serie A, dall'inizio della stagione (13 delle quali da titolare), ed un rendimento a salire che gli ha permesso oltre che di segnare 5 goal fino ad oggi (un goal ogni 186 minuti), anche di entrare per due volte nella squadra della settimana.

Dal derby in poi, dove ha segnato il rigore del momentaneo vantaggio proprio sotto la curva dei suoi ex tifosi, il turco è cambiato. Non solo a livello di voti (assestandosi ad oggi tra il 7 e l'8 ad ogni match), ma nella mentalità. Prestazione dopo prestazione è diventato sempre più decisivo non solo a livello realizzativo - splendida l'invenzione di ieri sera (sabato 4 dicembre 2021, ndr) direttamente da calcio d'angolo - bensì anche a livello di costruzione della manovra e di presenza in campo.

Entrando nello specifico del match contro la Roma (recupera qui i numeri della partita), grazie ai dati offerti, il turco ha disputato 83' minuti fornendo un assist e siglando la rete del vantaggio. Il nerazzurro ha poi toccato la sfera per ben 82 volte, svariando per tutto il campo (anche se l'heatmap ha registrato una concentrazione sul lato destro della mediana e sulla fascia di sinistra), con 61 passaggi ed uno chiave (91,0% di precisione). Ha poi sfruttato anche la sua capacità nelle palle lunghe offrendone 6 (5 delle quali arrivate al destinatario). Lo stesso, inoltre, ha vinto ben 3 dei 4 contrasti a terra nei quali è stato coinvolto, subendo 2 falli e perdendo la palla 13 volte.

Concludono l'analisi 4 cross, 1 tiro bloccato e un contrasto vinto. Calhanoglu sta diventando sempre più imprescindibile per l'idea di gioco di mister Inzaghi ed anche il feeling con Brozovic sta aumentando giorno dopo giorno. Con una media di 54,5 tocchi e 2,3 passaggi decisivi a partita, il turco continua la sua crescita sempre più osannato dai suoi nuovi tifosi.