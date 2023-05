Roma-Inter, Mourinho in emergenza: nove giocatori saltano la partita

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/05/2023

Roma-Inter, Mourinho in piena emergenza per sabato. La lotta Champions, in Serie A, si fa sempre più serrata. La squadra nerazzurra, infatti, ha agguantato il quarto posto in classifica a quota 60 punti, ma proprio nella prossima giornata, ci sarà uno scontro diretto molto interessante contro la Roma dell’ex Josè Mourinho che è staccata di sole due lunghezze di distanza.

Quella contro i giallorossi è una partita da non sottovalutare assolutamente, dal momento che già all’andata, Dybala e compagni, hanno saputo fare malissimo ai nerazzurri di Inzaghi sbancando San Siro. Ecco perchè ci vorrà la massima concentrazione e una preparazione minuziosa dei particolari.

Intanto, per quanto riguarda Mourinho, non arrivano buone notizie dall’infermeria. L’allenatore portoghese, infatti, dovrà rinunciare, con ogni probabilità, a ben nove elementi della rosa. Ieri, infatti, si è infortunato anche El Shaarawy ed è stato espulso l’esterno destro Celik. Pertanto, la lista completa degli indisponibili dovrebbe essere: Smalling, Llorente, Celik, Karsdorp, Kumbulla, Wijnaldum, Belotti, Dybala e appunto El Shaarawy.

Lo Special One, spera quantomeno di poter recuperare due elementi, ovvero Belotti e Dybala. Vedremo se ci riuscirà e quale formazione scenderà in campo contro l’Inter.