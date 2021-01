Roma-Inter: Lukaku torna titolare, Conte alle prese con un solo dubbio

Archiviata la deludente sconfitta contro la Sampdoria, l’Inter è subito al lavorare per preparare la prossima sfida di campionato contro la Roma in programma domenica alle 12.30 allo Stadio Olimpico.

Come riportato da Sky Sport, Antonio Conte sembrerebbe intenzionato a schierare la solita formazione ma sarebbe alle prese con un solo dubbio, ovvero chi schierare in mezzo al campo tra Vidal e Gagliardini insieme agli intoccabili Barella e Brozovic. Il cileno, dopo alcune prestazioni deludenti, non è al meglio della condizione e verrà valutato nei prossimi giorni.

In attacco tornerà dal primo minuto Lukaku, che ha smaltito del tutto il problema muscolare, al fianco di Lautaro Martinez. In difesa dovrebbero essere riconfermato il solito trio composto da Skriniar, De Vrij e Lautaro. Sulla fascia destra Hakimi, mentre a sinistra Young favorito su Perisic e Darmian.