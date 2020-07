Roma Inter, la probabile: torna Barella, panchina per Lukaku ed Eriksen

Domani alle 21.45 andrà in scena allo Stadio Olimpico il big match tra Roma e Inter. Occasione da non fallire per i nerazzurri, che con una vittoria potrebbero portarsi, almeno per una notte, a soli tre punti dalla Juventus capolista. I bianconeri, infatti, sfideranno la Lazio quarta in classifica lunedì sera. Buone notizie dall'infermeria per l'Inter, che potrà contare sui recuperi degli infortunati Romelu Lukaku e Nicolò Barella.

A poco più di 24 ore dal match in trasferta contro i giallorossi, Antonio Conte avrebbe già deciso gli undici da mandare in campo. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, i nerazzurri dovrebbero scendere in campo con il 3-4-1-2 con Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic. In mediana dovrebbe partire da titolare Barella che giocherà al fianco di Brozovic.

Sulla trequarti sempre più probabile panchina per Eriksen, al suo posto preferito nuovamente Borja Valero. Sulla fascia sinistra torna titolare Ashley Young al posto di Biraghi, mentre a destra Candreva. In attacco dovrebbe essere riconfermata la coppia Sanchez-Lautaro con Lukaku pronto ad entrare a partita in corso.