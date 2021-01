Roma - Inter, i convocati dei giallorossi: due recuperi fondamentali

La partita di domani contro l'Inter, potrebbe consentire alla Roma, un aggancio al secondo posto che avrebbe del clamoroso e che non era minimamente ipotizzabile prima dell'inizio della stagione.

Per questo, l'Inter, domani, affronterà una squadra in salute e con la fiducia di aver recuperato due dei suoi uomini più forti e più importanti, come Dzeko e Spinazzola, assenti contro il Crotone. Mancherà, invece, il portiere Antonio Mirante, che verrà sostituito dallo spagnolo Pau Lopez.

Ecco la lista dei convocati di Fonseca:

Portieri: Pau Lopez, Farelli, Fuzato.

Difensori: Mancini, Smalling, Ibanez, Kumbulla, Jesus, Karsdorp, Bruno Peres, Spinazzola.

Centrocampisti: Cristante, Villar, Veretout, Diawara, Pellegrini.

Attaccanti: Perez, Mkhitaryan, Dzeko, Borja Mayoral, Podgoreanu, Providence