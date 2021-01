Roma-Inter formazioni ufficiali, confermato il cambio sulla fascia

Tutto pronto allo Stadio Olimpico per il big match della diciassettesima giornata di Serie A tra Roma e Inter. I nerazzurri sono obbligati a vincere per restare in scia del Milan capolista e difendere il secondo posto in classifica. I giallorossi, infatti, con una vittoria potrebbero agganciare il club meneghino.

Conte conferma il solito 3-5-2 con Handanovic tra i pali, Skriniar, De Vrij e Bastoni al centro della difesa. Sulle fasce Hakimi e Darmian. In mezzo al campo di rivede il trio titolare composto da Barella, Brozovic e Vidal. In attacco Lukaku al fianco di Lautaro.

Fonseca si affida al 3-4-2-1 con Pellegrini e Mkhitaryan a supporto dell’unica punta Dzeko. In mezzo al campo ci saranno Villar e Veretout con Karsdrop e Spinazzola esterni. In difesa Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Pau Lopez.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Darmian; Lukaku, Lautaro. All.: Conte.