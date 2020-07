Roma Inter formazioni ufficiali, ancora fiducia al duo Sanchez-Lautaro

Sarà una Roma vogliosa di rimanere in zona Europa League quella che tra circa un'ora scenderà in campo all'Olimpico contro l'Inter. I capitolini saranno orfani dell'infortunato Zaniolo, con Under pronto a rimpiazzarlo al fianco di Mkhitaryan.

Per fronteggiare i padroni di casa, il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha deciso di mandare in campo dall'inizio questi undici:

3-4-1-2 Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Candreva, Barella, Gagliardini, Young, Brozovic, Sanchez, Lautaro.

A saltare nuovamente all'occhio c'è l'assenza dal primo minuto di Lukaku, ultimamente alle prese con delle noie muscolari ma che a partita in corso dovrebbe trovare un po' di spazio così come il ristabilito Moses.