Roma Inter, Fonseca presenta la sfida contro i nerazzurri: le parole

Sarà una gara che promette spettacolo quella che domani alle 12:30 andrà in scena all'Olimpico tra Roma ed Inter. I padroni di casa ad oggi in classifica distano a sole tre lunghezze dai nerazzurri.

Ciò potrebbe essere il preambolo di una sfida molto tattica ma al contempo spumeggiante. Nel frattempo, alla vigilia dell'importante match, a parlare è stato il tecnico dei capitolini Paulo Fonseca in conferenza stampa. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

"L'Inter ha grandi individualità, ma non ci sono solo quelle. Per me sono una grande squadra con un'identità molto forte. E' facile capire come gioca ma molto difficile da contrastarli".