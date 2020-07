Roma Inter, Fonseca perde Zaniolo: infortunio per il centrocampista

Zaniolo salterà Roma-Inter. Il centrocampista è alle prese con un lieve risentimento al polpaccio, confermato dagli esami strumentali effettuati. Notizia riportata da Mangiante di Sky Sport. "Lieve risentimento al polpaccio per Zaniolo. Confermato ora da esami strumentali. Salta Roma-Inter", così il giornalista su Twitter.

Tornato dopo il grave infortunio subito al ginocchio, Zaniolo non ci sarà nella partita di domani sera contro il suo precedente club. Assenza importante per Fonseca, già alle prese con il forfait di Fazio, Mirante e Santon, mentre Smalling è in dubbio.