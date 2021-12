Roma-Inter, Dumfries svela il segreto della sua partita

Roma-Inter: Denzel Dumfries entusiasta dopo la vittoria e la sua prestazione.

L'esterno olandese è stato uno dei più positivi nella partita contro la Roma, togliendosi anche la soddisfazione di segnare il gol del 3-0 che ha chiuso la partita in maniera definitiva. Una grande dimostrazione, la sua, dopo un periodo non proprio positivo, sia per prestazioni non buone, sia perchè i minuti giocati, ultimamente, non erano stati molti. Ai microfoni di Dazn, Dumfries ha esternato tutto il suo entusiasmo.

Ecco le sue parole: "Abbiamo giocato una grande partita e ci siamo divertiti. Ho avuto lo spazio per attaccare e sono soddisfatto della mia partita. In questa stagione ho avuto alti e bassi e ringrazio la squadra che mi ha aiutato e con questo sono cresciuto, anche se con la lingua ho ancora qualche problema. Non parlo ancora l'italiano, ma ci siamo quasi. Noi abbiamo grande fiducia e sappiamo che possiamo vincere, ma Napoli e Milan sono due grandi squadre. Salvataggio e gol subito? Sicuramente è stato importante non far fare gol, poi l'assist di Bastoni è stato grande".

Un altro elemento della rosa di Simone Inzaghi che pian piano entra nei meccanismi di squadra e riesce ad essere, oltre che importante, anche decisivo per poter portare a casa i tre punti in un big match. Vedremo se questo potrà essere un episodio che possa sbloccare definitivamente il giocatore olandese che ha ancora molti margini di miglioramento e che si candida per una maglia da titolare nella partita di martedì contro il Real Madrid che sarà molto delicata e decisiva per le sorti del girone e per capire chi partirà come prima. Intanto Dumfries si gode questa serata e i presupposti per far bene anche successivamente ci sono tutti.