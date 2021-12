Roma Inter, De Vrij, Bastoni, Barella, Dzeko: chi gioca e chi no. Il punto

Roma Inter di domani sera, sabato 4 dicembre, rappresenta un match tra due squadre che contano tra le proprie fila diverse assenze.

La squadra guidata da José Mourinho dovrà fare a meno di due squalificati, ossia Tarry Abraham e Rick Karsdorp. Ai due giocatori che sono stati ammoniti mercoledì scorso contro il Bologna si aggiunge l'infortunio di Lorenzo Pellegrini. Da valutare invece le condizioni di Stephan El Sharaawy. Simone Inzaghi dal canto suo ha difficoltà soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo. Contro lo Spezia si è visto uno schieramento inedito con Milan Skriniar al centro e Danilo D'Ambrosio e Federico Dimarco ai lati. Domani dovrebbe farcela, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Alessandro Bastoni, che si posizionerebbe al centro, dirottando Skriniar a destra (con Dimarco ancora ancora a sinistra). Pochissime chances per Stefan De Vrij. Il timore è che ci sia una ricaduta, e quindi si cercherà di preservarlo in vista della sfida al Real Madrid, valida per il primo posto nel girone.

A centrocampo si rivedrà Nicolò Barella, che, contro l'11 di Thiago Motta, per la prima volta in stagione, ha riposato. Oltre a lui la mediana sarà composta da Hakan Chalanoglu e Marcelo Brozovic. Sulle fasce Ivan Perisic presidierà la sinistra, mentre a destra ancora spazio a Denzel Dumfries. In attacco Edin Dzeko, come Barella, tornerà dopo aver riposato, e farà coppia con Lautaro Martinez. L'Inter insomma arriva alla sfida al grande ex senza De Vrij, Darmian, Ranocchia e Kolarov.