Roma-Inter: Correa guarda la gara, Dimarco decisivo, prof Brozo. Le pagelle

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 06/05/2023

Roma-Inter, le pagelle dei nerazzurri. Una vittoria fondamentale per la corsa Champions, contro una squadra che aveva molte assenza, ma che per tigna ed intensità ha messo a dura prova la squadra nerazzurra. Arrivano tre punti grazie al 2-0 firmato Dimarco-Lukaku. Di seguito, i voti della squadra nerazzurra.

ONANA, 6,5: Su due tiri di Pellegrini è decisivo e permette alla squadra di salvare il risultato. Per il resto, la solita grande presenza e il solito grande carisma.

DARMIAN, 6: Resta bloccato a fermare le folate della Roma e riesce a cavarsela bene. Poi, spostato a sinistra, svolge il suo compito diligentemente.

ACERBI, 6,5: Superpartita dell’ex Lazio, che riesce a nascondere il pallone a Belotti che non si rende mai pericoloso.

BASTONI, 6: La metà campo è parecchio affollata e non riesce a dare il suo solito contributo in fase di spinta. Gestisce bene in fase difensiva.

DUMFRIES, 6,5: Pian piano sembra che stia tornando l’olandese volante che l’Inter conosce. Suo l’assist per il gol di Dimarco, ma tanta corsa e attenzione anche in difesa.

BARELLA, 6: La solita grande corsa, ma oggi con meno lucidità rispetto alle precedenti uscite. Anche un po’ nervoso all’interno della gara per qualche contrasto subito.

BROZOVIC, 7: E’ tornato il professore. Suo il pallone illuminante che libera Dumfries per il gol di Dimarco. Ma tante giocate di qualità e qualche avanzata pericolosa. Si può tenere fuori dal derby in questa condizione?

CALHANOGLU, 6: Meno bene rispetto a Verona. Lo si vede più in interdizione che in costruzione. Meriterebbe il giallo in più di qualche occasione.

DIMARCO, 7: Dai suoi piede esce sempre qualcosa di pericoloso. Pian piano sembra star ritrovando anche la miglior condizione dopo l’infortunio. Il gol è un grande classico, da esterno a esterno, della squadra nerazzurra.

LUKAKU, 7: Partita senza squilli la sua, ma arriva il gol grazie all’errore di Ibanez e la partita è chiusa definitivamente.

CORREA, 4,5: Un corpo estraneo. Una presenza numerica. Non da un contributo, una soluzione. Niente. Le occasioni le sta avendo, ma non ne sfrutta mai una.

BELLANOVA, 6: Entra bene in campo e copre la corsia destra, contro Spinazzola, in maniera attenta. In questo finale di stagione c’è bisogno anche di lui.

LAUTARO, 6,5: Sta bene e si vede. Prima serve l’assist, dopo errore clamoroso di Ibanez, che porta al gol di Lukaku. Poi, con il destro, prova il tiro a giro, ma si stampa sulla traversa.

DE VRIJ, 6: Schierato a sorpresa sul centrodestra, gestisce bene e non patisce.

MKHITARYAN, 6: Entra per aiutare la squadra nel forcing finale della Roma.

GAGLIARDINI, SV