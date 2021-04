Roma-Atalanta 1-1: Cristante accorcia il cammino scudetto dell'inter

Poco fa si è concluso l'incontro della 32esima giornata tra Roma e Atalanta, terminato 1-1. Sfumata la possibilità per la Dea di scavalcare Juve e Milan e piazzarsi al secondo posto a -9 dall'Inter, in testa alla classifica.

L'avvio di gara vede entrambe le sfidanti giocarsela a viso aperto. Fino al 26', quando Malinovskyi sblocca la sfida e porta in vantaggio i neroblù. Da quel momento gli uomini di Gasperini creano tanto ma non riescono a capitalizzare, merito di un Pau Lopez in grande serata. Al 69' Gosens viene espulso per doppia ammonizione e lascia la Dea in 10, capovolgendo l'inerzia della partita. Infatti dopo 6 minuti dall'esplulsione del tedesco i giallorossi pareggiano l'incontro con un gran tiro dai 25 metri di Cristante. Sul finale, nononstante Ibanez venga espulso anche lui per doppio giallo, gli uomini di Fonseca spingono ancora ma Gollini risponde alla grande e impedisce la rimonta. La partita si chiude così in parità.

L'ex Atalanta, grazie al gol che ha di fatto pareggiato l'incontro, ha accorciato il cammino dei nerazzurri verso lo scudetto. Adesso i punti necessari all'Inter per vincere lo scudetto matematicamente il campionato sono 8, e non più 9.