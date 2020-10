Robinho: " L'Inter non ha nulla da invidiare al Real Madrid"

La redazione di TuttoMercatoWeb ha raggiunto Robinho, storico ex giocatore del Real Madrid che ha giocato anche in Italia con la maglia del Milan. Tra i vari temi toccati dall'attaccante del Santos c'è anche la sfida di Champions League tra Inter e Real, di seguito le sue parole:

" Inter e Real sono capitate in un gruppo molto competitivo; sarà un doppio duello difficile ma bellissimo da vedere. Parliamo di due big che cercheranno di qualificarsi al primo posto del girone. Ne vedremo delle belle: oggi i nerazzurri non hanno nulla da invidiare al club madrileno."

Robinho poi ha speso qualche parola anche sul calcio italiano, secondo lui in netta ripresa: " Non posso che parlare bene del calcio italiano e della vita in Italia. La Serie A resta uno dei migliori campionati al mondo, e oggi non c'è più solo la Juventus: tante squadre hanno alzato l'asticella e le milanesi stanno tornando."