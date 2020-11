Roberto Carlos, parola al doppio ex: "San Siro stadio mitico"

Negli ultimi anni è stato uno dei piedi sinistri tanto forti quanto più precisi del mondo. Roberto Carlos infatti, oggi ambasciatore del Real Madrid nonché ex difensore sia dei Blancos che dell'Inter, ha parlato del match che andrà in scena questa sera a San Siro.

In esclusiva per i microfoni di Sky Sport, il brasiliano ha raccontato come dal 1995 si sia divertito a giocare nella Scala del Calcio sottolineando la miticità dello storico impianto sportivo milanese.

Successivamente, Roberto Carlos ha detto che la partita di oggi in ottica passaggio del turno sarà fondamentale sottolineando che spera che le merengues riescano a tornare in Spagna con tre punti preziosi in tasca.