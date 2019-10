Roberto Carlos, il brasiliano racconta il passaggio dall'Inter al Real Madrid

La parentesi nerazzurra (nella stagione 1995-1996) probabilmente non è stata la più brillante della sua carriera, ma nonostante ciò Roberto Carlos non ha affatto dimenticato quello che l'Inter ha fatto per lui.

L'ex campione del mondo infatti, in esclusiva per Canale 11, ha raccontato il passaggio dal club meneghino al Real Madrid (dove poi vi rimarrà dal 1996 al 2007). Queste le sue parole:

"Sono molto grato all’Inter. Lorenzo Sanz mi ha acquistato. È stato terribile, non c’erano soldi per pagare i giocatori. Poi arrivò Florentino (Perez) e riorganizzò il club. Ha pagato tutto ciò che era in ritardo. Ha preso Figo, Beckham, Ronaldo, Zidane". Insomma, seppur per breve periodo, Roberto Carlos ricorda ancora oggi con piacere l'esperienza a Milano.