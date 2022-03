Rivoluzione Champions League: ecco cosa accadrà il 7 aprile

Champions League, a breve sarà rivoluzione.

Il prossimo 7 aprile, secondo Eurosport.it, ci sarà la presentazione ufficiale del nuovo format della Champions Leagua presentata dal presidente UEFA Aleksander Ceferin e dal presidente ECA Nasser Al-Khelaifi. Questo nuovo format servirà a contrastare l'idea della Superlega.

La presentazione verrà fatta durante il congresso di Vienna del 7 Aprile: Ceferin e Al-Khelaifi presenteranno il nuovo format della Champions League. Dopo 2 anni di crisi per il calcio mondiale, legati alla pandemia, Ceferin e Al-Khelaifi vogliono dare sostenibilità alle squadre e vogliono contrastare, portando alla caduta, la Superlega.

Tra le novità che saranno adottate, ci sarà l'aumento di capitale per aumentare le spese per la costruzione di nuove infrastrutture e per rafforzare i vivai delle squadre. Maggiore attenzione si porrà sulle spese delle squadre e si sta pensando se modificare qualcosa sul monte ingaggi.

Se ci sono dei dubbi sulle cose elencate sopra, sul nuovo format dubbi non ce ne sono: l'unico problema è a chi andranno i 2 posti aggiuntivi. L'idea è quella di scegliere le 2 squadre in base al ranking. Non ci saranno più i gironi ma ci sarà una "classifica generale": ogni squadra dovrà giocare, almeno, 10 partite e la classifica finale sarà il risultato di queste 10 partite. Le prime 8 squadre andranno direttamente agli ottavi di finale, altre 16 squadre si giocheranno l'accesso agli ottavi tramite i play-off e le ultime 12 classificate saranno eliminate dalla competizione.

Il nuovo format, secondo Eurosport, dovrebbe entrare in vigore a partire dal 2024.