Riparte il campionato, tocca all'Inter! Tutte le gare dei nerazzurri

Alle ore 18.30 della giornata di oggi, è stato sorteggiato il calendario della prossima stagione sportiva di Serie A, dopo che la scorsa si è conclusa con la premiazione per la vittoria dello scudetto da parte dell'Inter. Una stagione che avrà una grande novità in quella che è la struttura dei gironi, ovvero la presenza, per la prima volta nella storia del torneo, di due gironi asimmetrici, facendo in modo che le giornate del girone d'andata, non siano perfettamente corrispondenti a quelle del girone di ritorno. Per quanto riguarda l'Inter campione d'Italia, si apprestano tanti impegni, da coniugare anche con le coppe nazionali ed internazionali.

Ecco il calendario completo della squadra nerazzurra:

Giornata 1: Inter-Genoa

Giornata 2: Verona-Inter

Giornata 3: Sampdoria-Inter

Giornata 4: Inter-Bologna

Giornata 5: Fiorentina-Inter

Giornata 6: Inter-Atalanta

Giornata 7: Sassuolo-Inter

Giornata 8: Lazio-Inter

Giornata 9: Inter-Juventus

Giornata 10: Empoli-Inter

Giornata 11: Inter-Udinese

Giornata 12: Milan-Inter

Giornata 13: Inter-Napoli

Giornata 14: Venezia-Inter

Giornata 15: Inter-Spezia

Giornata 16: Roma-Inter

Giornata 17: Inter-Cagliari

Giornata 18: Salernitana-Inter

Giornata 19: Inter-Torino

Giornata 20: Bologna-Inter

Giornata 21: Inter-Lazio

Giornata 22: Atalanta-Inter

Giornata 23: Inter-Venezia

Giornata 24: Inter-Milan

Giornata 25: Napoli-Inter

Giornata 26: Inter-Sassuolo

Giornata 27: Genoa-Inter

Giornata 28: Inter-Salernitana

Giornata 29: Torino-Inter

Giornata 30: Inter-Fiorentina

Giornata 31: Juventus-Inter

Giornata 32: Inter-Verona

Giornata 33: Spezia-Inter

Giornata 34: Inter-Roma

Giornata 35: Udinese-Inter

Giornata 36: Inter-Empoli

Giornata 37: Cagliari-Inter

Giornata 38: Inter-Sampdoria