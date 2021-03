Rinvio Inter-Sassuolo, la posizione della società neroverde

Secondo quanto riporta TMW, dopo la decisione del rinvio della partita di sabato sera tra Inter e Sassuolo a causa della decisione assunta dall'Ats Lombardia, ci si aspettava una risposta da parte del club emiliano.

La società neroverde non ha preso una posizione ufficiale, quindi si atterrà alle decisione presa come fatto in precedenza (ad esempio, proprio come nella gara, poi recuperata, contro il Torino).

In un clima di polemiche, il Sassuolo si attiene a quanto stabilito dall'Ats e dal protocollo che permette che la stessa Ats possa decidere, in casi come questi, di rinviare la partita per motivi di salute pubblica.