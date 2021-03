Rinvio Inter-Sassuolo, l’Ats di Milano fa chiarezza sulla motivazione

La decisione dell’Ats di Milano di sospendere lo svolgimento del match di Inter-Sassuolo e di bloccare la partenza per le nazionali dei giocatori nerazzurri ha scatenato diverse polemiche. l'Azienda sanitaria ha disposto, inoltre, uno stop agli allenamenti fino a domenica 21 marzo.

Tutti i tamponi effettuati dal gruppo squadra nella giornata di ieri avrebbero dato esito negativo. Restano positivi dunque D'Ambrosio, Handanovic, De Vrij e Vecino. Il gruppo squadra nerazzurro verrà sottoposto ad ulteriori tamponi in questi giorni e nel caso in cui non dovessero spuntare ulteriori positività, potrebbero riprendere regolarmente gli allenamenti dalla prossima settimana.

L’Ats, riporta SportMediaset, ha spiegato le motivazioni per cui ha deciso di adottare queste misure, ritenendo le varie positività riscontrate in casa nerazzurra nel giro di 48 ore “un elevato rischio di circolazione di varianti virali più contagiose",