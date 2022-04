Rinnovo Perisic, svolta vicina: l’Inter pronta a fare un’eccezione

Rinnovo Perisic, continua a tenere banco in casa nerazzurra la questione contrattuale del croato ma sembra finalmente essere arrivata la svolta.

L’esterno si sta rendendo protagonista di una stagione superlativa in cui si sta rivelando uno dei migliori giocatori della rosa. Il suo contratto è in scadenza al termine di questa stagione e negli ultimi mesi si è provato a rinnovare ma c’è sempre stata distanza tra domanda e offerta. Il 33enne avrebbe richiesto un triennale a 6 milioni di euro a stagione ma i nerazzurri a causa dei limiti societari imposti per i rinnovi degli over 30 avevano messo sul piatto un contratto annuale più opzione per il rinnovo a 3 milioni di euro.

Come riportato da Libero sue ottime prestazioni sembrano aver convinto i nerazzurri a fare un’eccezione e provare a venire in contro alle richieste del croato. Beppe Marotta, rivela il quotidiano, sarebbe pronto a spingersi a 4 milioni di euro a stagione di ingaggio per un biennale. La volontà di entrambe le parti sarebbero quelle di proseguire insieme ed entro fine mesi è previsto un incontro tra la società e l’entourage del giocatore per provare a chiudere la questione. Filtra ottimismo per il rinnovo e salvo clamorosi colpi di scena il futuro di Ivan Perisic sarà ancora con la maglia dell'Inter.