Rinnovo Perisic, l’Inter detta le condizioni: la proposta al croato

Inter, la dirigenza nerazzurra è al lavoro sul fronte rinnovi e sarebbe pronta a blindare anche Ivan Perisic.

Il croato è in scadenza di contratto a fine stagione e l’entourage dell’esterno è atteso a Milano entro le prossime settimane per cercare di chiudere la trattativa. Tra le parti ci sarebbe ancora distanza tra domanda e offerta, ma dall’Inter filtra ottimismo per la buona riuscita dell’operazione. Perisic avrebbe richiesto almeno un contratto biennale con opzione per un’altra stagione con lo stesso stipendio che guadagna attualmente, ovvero 5 milioni di euro netti all’anno. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, i nerazzurri sarebbero pronti a rinnovargli il contratto soltanto a determinate condizioni. Il giocatore dovrebbe in primis ridursi sensibilmente l’attuale ingaggio e i nerazzurri avrebbero messo sul piatto un contratto annuale con opzione per un altro anno, che potrebbe scattare automaticamente in base alle presenze, a massimo 4,5 milioni di ingaggio.

L’Inter si è cautelata a gennaio acquistando Robin Gosens come suo sostituto e non sembrerebbe intenzionata ad accontentare le pretese del croato. Il 33enne vorrebbe comunque restare in nerazzurro è nel frattempo non sarebbero arrivate offerte soddisfacenti da altri club. Anche per questo motivo, l’ipotesi del suo rinnovo con i nerazzurri a cifre più basse starebbe prendendo sempre più piede. Adesso non resta che aspettare l’incontro tra il suo agente e la società per raggiungere un accordo definitivo che possa accontentare entrambe le parti.