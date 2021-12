Rinnovo Perisic, al momento distanza siderale tra domanda e offerta

Il rinnovo di Ivan Perisic non arriva ancora.

Eppure, nonostante ciò, il n°14 nerazzurro si conferma partita dopo partita una delle pedine più imprescindibili dell'intero scacchiere a disposizione del tecnico Simone Inzaghi. Un fattore non indifferente che però non può far passare in secondo piano la distanza che al momento persiste tra domanda e offerta.

Stando a quanto appreso dall'edizione di questa mattina (18 dicembre 2021) di Tuttosport, per rimanere a Milano Perisic pretenderebbe un prolungamento fino al 2025 con un corrispettivo pari a 6 milioni di euro, mentre l'Inter dal canto suo al momento offre un contratto fino al 2024 con un ingaggio pari a 3.5 milioni di euro.

Una distanza notevole, dunque, che però potrebbe essere ridotta grazie alla mediazione col giocatore proprio del tecnico piacentino che non ha affatto intenzione di perdere il croato. Già dalle prime settimane del 2022, visto e considerato che il contratto di Perisic scadrà il prossimo 30 giugno, quest'ultimo potrà accordarsi con qualsiasi altro club per un approdo a parametro zero. Scenario che nella Milano interista vogliono assolutamente scongiurare, ad ogni costo. Nelle prossime settimane seguiranno aggiornamenti.