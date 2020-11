Rinnovo Lautaro, trattativa in salita: resta da sciogliere il nodo clausola

L’Inter è al lavoro per blindare Lautaro Martinez e sarebbe pronta ad accelerare le trattative per il rinnovo del contratto. L’argentino sarebbe nel mirino di diversi top club e i nerazzurri non avrebbero nessuna intenzione di cederlo.

Il suo contratto scade a giugno 2023 e l’Inter avrebbe messo sul piatto un sostanzioso aumento dell’ingaggio. Al momento non sarebbero stati ancora fatti importanti progressi nella trattativa e nelle prossime settimane è previsto un incontro con il suo entourage.

Secondo quanto riportato da Francesc Aguilar del Mundo Deportivo sul proprio profilo Twitter, i dirigenti dell’Inter e gli agenti di Lautaro Martínez avrebbero già fissato un incontro a Milano per discutere sul nuovo contratto. Le parti avrebbero già raggiunto un principio di accordo sulla durata e sullo stipendio, ma ci sarebbe ancora un ostacolo da superare: la clausola rescissoria. L’Inter vorrebbe eliminarla del tutto mentre Lautaro Martinez e il suo entourage spingono per tenerla e magari anche ritoccarla.