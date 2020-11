Rinnovo Lautaro, l’entourage insiste per la clausola. Il Barça in agguato

L’Inter sarebbe già al lavoro per blindare Lautaro Martinez, oggetto del desiderio del Barcellona durante la scorsa estate. L’argentino sarebbe ritenuto incedibile dai nerazzurri che avrebbero intenzione di triplicargli l’attuale ingaggio da 2 milioni di euro annui e offrirgli uno stipendio da top player.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, ci sarebbe una notevole distanza tra le parti per il rinnovo è l’ostacolo principale sarebbe rappresentato dalla clausola rescissoria. La dirigenza nerazzurra nerazzurra sarebbe pronta ad offrirgli un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione, ma vorrebbe rimuovere del tutto la clausola rescissoria da 111 milioni di euro.

L’entourage del centravanti argentino, invece, vorrebbe mantenerla in modo da facilitare una sua eventuale cessione in futuro. Entro le prossime settimane ci dovrebbe essere un nuovo incontro tra le parti per provare a trovare un accordo. Situazione seguita con attenzione dal Barcellona, che dopo i numerosi tentativi della scorsa estate sarebbe pronta ad un nuovo assalto.