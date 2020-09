Rinnovo Lautaro, l’entourage chiede stipendio da top e clausola rescissoria

Lautaro Martinez sembrerebbe destinato a restare all’Inter, almeno per la prossima stagione. L’argentino sarebbe sempre il nome in cima alla lista del Barcellona, ma i catalani al momento non potrebbero fare grossi investimenti sul mercato a causa di diversi problemi economici.

La dirigenza nerazzurra, nel frattempo, starebbe tentando di blindarlo e dallo scorso lunedì ha dato ufficialmente il via alla trattativa con l’entourage del giocatore per discutere rinnovo del contratto con un netto aumento dell’ingaggio. L’Inter, inoltre, avrebbero intenzione di eliminare completamente la clausola rescissoria.

Il classe '97 ha attualmente un contratto fino al 2023 a 3 milioni di euro annui, cifra che i nerazzurri avrebbero intenzione di raddoppiare. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, gli agenti del centravanti argentino, Beto Yaque e Sergio Zarate avrebbero fatto una prima proposta ai nerazzurri: ingaggio da 7 milioni di euro a stagione e soprattutto ci sarebbe l’opposizione ad eliminare la clausola di rescissione. Le parti discuteranno nuovamente nei prossimi giorni, la fumata bianca potrebbe arrivare solo dopo la chiusura del mercato.