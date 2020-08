Rinnovo Lautaro Inter, pronta un'offerta da 6 milioni di euro annui

Il piano per blindare Lautaro Martinez in casa Inter è partito. L'attaccante argentino, ormai da tempo corteggiato dal Barcellona, presto riceverà dal club di Via della Liberazione una proposta per prolungare il proprio contratto fino al 2025.

Stando a quanto riferito dal noto esperto di mercato Nicolò Schira attraverso un post sui propri profili social, l'Inter proporrà a Lautaro Martinez un ingaggio da circa 6 milioni di euro all'anno.

Il tutto cercando di eliminare anche l'attuale clausola rescissoria da 111 milioni di euro e allontanare il pressing del Barça. Per Leo Messi dunque, giocare con l'amico Lautaro al Camp Nou diventa sempre più complicato.