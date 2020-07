Rinnovo Lautaro Inter, Marotta ha pronta l'offerta da avanzargli

Se dalla Spagna quasi quotidianamente insistono con Lautaro Martinez sempre più in orbita Barcellona, in Italia la redazione di Sportmediaset ha fatto il punto sulla permanenza del Toro in nerazzurro.

L'Amministratore Delegato interista Beppe Marotta ha ribadito a più riprese che il calciatore non ha mai avanzato al club di Via della Liberazione la diretta volontà di fare le valigie con destinazione Barcellona.

Dal tg in onda su Italia 1 alle ore 13:00 inoltre, quest'oggi si è appresa l'offerta che Marotta ha pronta per il rinnovo del contratto dell'attaccante argentino. Tale proposta, comprenderebbe un salario da 5 milioni di euro netti a stagione fino al 2025.