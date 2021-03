Rinnovo Lautaro, c’è l’accordo ma resta ancora un ostacolo da superare

Lautaro Martinez si sta confermando in questa stagione come uno dei migliori attaccanti del nostro campionato. In questa stagione ha già realizzato ben 16 gol e 9 assist e punta a battere il suo record personale della passata stagione nella quale ha segnato 21 reti.

Dopo le insistenti voci di mercato della scorsa estate che lo volevano al Barcellona, l’Inter ha deciso di blindarlo e avrebbe già raggiunto da tempo l’intesa del nuovo contratto. Il Toro guadagnerà una cifra vicina ai 5 milioni a stagione fino al 2024. Nel nuovo contratto, inoltre, dovrebbe essere eliminata la clausola rescissoria da 111 milioni che spaventava i nerazzurri.

Sarebbe dunque tutto fatto per il rinnovo ma, stando a quanto riportato da calciomercato.com, ci sarebbe da superare l’ultimo ostacolo per ufficializzare l’accordo, ovvero Suning. La proprietà nerazzurra, infatti, sta attraversando un periodo di crisi e potrebbe addirittura lasciare il timone dell’Inter entro i prossimi mesi. Gli Zhang sarebbero in trattative per la cessione o per l’ingresso di nuovi soci e avrebbero congelato per il momento tutto i rinnovi.