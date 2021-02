Rinnovo Lautaro, accordo raggiunto: c’è la svolta sulla clausola

Tempo di rinnovi in casa nerazzurra, entro i prossimi mesi verranno definiti i rinnovi contrattuali di diversi giocatori: Nicolò Barella,Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni e soprattutto Lautaro Martinez.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, in attesa di sviluppi sulla situazione societaria, la priorità dell’Inter al momento sarebbe quella di accelerare i tempi specialmente per il centravanti argentino per poi concentrarsi sugli altri giocatori.

Tra le parti sarebbe già stata raggiunta l’intesa definitiva e l’ufficialità del prolungamento potrebbe arrivare già entro la fine di questo mese. Entro le prossime settimane, infatti, sono attesi a Milano gli agenti del centravanti per definire gli ultimi dettagli del contratto.L’argentino dovrebbe firmare un contratto fino al giugno del 2024 con un sostanziale aumento dell’ingaggio da 2,5 milioni a 4,5 milioni di euro a stagione più bonus. La grande novità riguarda la clausola rescissoria, che come riferisce l’emittente sarà completamente annullata.