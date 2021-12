Rinnovo De Vrij, trattativa ad oltranza: lo scenario con l'olandese

Stefan De Vrij tratta il rinnovo con l'Inter.

Arrivato a Milano nell'estate del 2018 dopo essere stato ingaggiato a parametro zero, il difensore olandese è diventato sin da subito un perno intoccabile della difesa nerazzurra. L'esperienza quadriennale con la maglia della Lazio ha raccontato un giocatore di indubbia affidabilità che ancora oggi lo vede tra i migliori operatori del settore difensivo. Nel 2018 De Vrij ha apposto la propria firma in un contratto di cinque anni, ergo entro il 30 giugno 2023 l'Inter dovrà trovare un accordo per prolungare tale contratto.

La trattiva con il giocatore e l'agente dell'ex Feyenoord Mino Raiola prosegue, e al momento quello che trapela secondo il portale online della Gazzetta dello Sport è che nessuna tra le parti ha fretta di trovare un accordo. Nessuna frizione dunque, con il giocatore che si è ritagliato un ruolo fondamentale nella vittoria dell'ultimo scudetto e che potrebbe diventare parte integrante in un eventuale secondo trionfo consecutivo.

L'intenzione del club di Via della Liberazione sarebbe quella di fare come fatto con Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Lautaro Martinez, ossia blindare i propri pezzi pregiati per evitare di sfaldare un gruppo affiatato e vincente. Contestualmente, si ragionerà anche sulle posizioni di Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, con la scadenza del contratto fissata per il prossimo 30 giugno e che non hanno ancora raggiunto un accordo per un eventuale rinnovo. Nel frattempo, De Vrij si prepara a ritornare in campo dopo l'infortunio; la sfida in programma contro il Cagliari domani sera (12 dicembre 2021) infatti, lo rivedrà nuovamente al centro della difesa dal 1'.