Rinnovo De Vrij, Raiola in arrivo a Milano per trattare con l'Inter

Manca sempre meno per il prolungamento dell'attuale contratto che lega Stefan De Vrij all'Inter fino al 2023. Il difensore, approdato a Milano a parametro zero nell'estate del 2018, a breve apporrà la propria firma sul nuovo contratto con i nerazzurri in cui andrà a percepire sicuramente di più rispetto ai 3.8 milioni di euro attuali.

A riferirlo è stato il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, la quale ha anche fatto sapere che l'agente dell'ex Lazio Mino Raiola approderà prossimamente nel capoluogo lombardo per trattare.

Insomma, De Vrij è giudicato dal club di Via della Liberazione una colonna portante dello scacchiere di Antonio Conte. Pertanto, si sta lavorando per blindarlo e scongiurare possibili assalti di altri club europei.