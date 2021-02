Rinnovo De Vrij: l'agente, Mino Raiola, chiarisce la sua posizione

Nei prossimi mesi l'Inter sarà chiamata a sedersi al tavolo delle trattative per rinnovare il contratto di alcuni suoi giocatori chiave. Tra questi c'è anche Stefan De Vrij, il cui contratto andrà in scadenza tra due anni, per l'esattezza nel giugno del 2023.

Il suo agente, Mino Raiola, ha toccato l'argomento nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di TuttoMercatoWeb, chiarendo la sua posizione. Di seguito le sue parole:

"Il rinnovo di Stefan? Se ne volete sapere di più dovete chiedere direttamente all'Inter, non a me. Rispetto un discorso sulla discrezione, e vale per tutti i miei assistiti. Lavoro nell'ombra su questo genere di cose, perché le speculazioni rischiano di destabilizzare lo stato delle cose. Quando parlo, le azioni della borsa schizzano su e giù, impazziscono".