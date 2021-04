Rinnovo D’Ambrosio, arriva la decisione dell’Inter: il piano di Ausilio

Tra i giocatori nerazzurri in scadenza di contratto a fine stagione c’è anche Danilo D’Ambrosio. Il difensore, approdato all’Inter nel 2013, ha perso il posto da titolare dopo diverse stagioni in cui ha giocato con continuità. Anche in questa stagione si è comunque dimostrato un jolly utile per lo scacchiere di Conte, facendosi sempre trovare pronto quando è stato chiamato in causa.

Nelle ultime settimane si è spesso parlato di un possibile trasferimento al Milan, che lo avrebbe individuato come il rinforzo ideale per puntellare la difesa. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il futuro del 32enne sarà ancora in nerazzurro ed entro la fine del campionato dovrebbe essere ufficializzato il rinnovo.

Danilo D’Ambrosio avrebbe infatti un’opzione di rinnovo con la società nerazzurra e Piero Ausilio, direttore sportivo e responsabile dell'area tecnica dell'Inter, avrebbe infatti deciso di farla scattare. Prima di procedere alla firma del nuovo contratto bisognerà aspettare ulteriori sviluppi sulla delicata situazione societaria.