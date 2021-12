Rinnovo Brozovic, spuntano le cifre per poter trovare l'accordo

Per il rinnovo di Marcelo Brozovic si continua a trattare.

Il contratto che lo lega all'Inter, come ormai risaputo scadrà il prossimo 30 giugno con un accordo che non è ancora stato raggiunto. A fare il punto della situazione, ci ha pensato il giornalista di Sky Sport Matteo Moretto attraverso un post sul proprio account Twitter ufficiale. Queste le sue parole: "Per meno di 6 milioni di euro a stagione Brozovic non rinnoverà il proprio contratto in scadenza nel giugno 2022. E' uno dei migliori nel suo ruolo, l'Inter sa quanto sia fondamentale e proverà ad accontentarlo. Nuovi contatti nei prossimi giorni".

Insomma, al momento tra le parti vi è un po' di distanza, ma la volontà del giocatore sembra essere quella di proseguire la propria carriera in una squadra in cui sa di essere di importante e con la quale si è consacrato. Il padre e agente negli ultimi sembra aver preso tempo ignorando gli inviti della dirigenza di Via della Liberazione per incontrarsi e discutere di tale rinnovo. Ora però lo scenario sta evolvendosi, la scadenza del contratto si avvicina e nella sessione di mercato invernale potrebbero esserci club pronti ad approfittare di tale situazione per provare ad aggiudicarselo a prezzo di saldo.

L'Inter dal canto suo resta tranquilla. La volontà di riconfermarlo è stata manifestata a più riprese, così come è stato con Ivan Perisic. Il connazionale di Brozovic, anch'egli in scadenza a giugno 2022, potrebbe accettare di abbassarsi lo stipendio da 5 milioni di euro netti a stagione a 3.5 milioni di euro per poi spalmarlo fino a giugno 2024. Per quest'ultimo discorso però, bisognerà attendere l'ingresso del nuovo anno.