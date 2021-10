Rinnovo Brozovic, spunta la data del summit con l'entourage del croato

Marcelo Brozovic verso il rinnovo di contratto con l'Inter.

E' quanto trapela dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Sulle colonne della rosea infatti, questa mattina (10 ottobre 2021, ndr) si è parlato del prolungamento del contratto del centrocampista croato attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno. Secondo il quotidiano, tra mercoledì e giovedì prossimo il padre e agente dell'ex Dinamo Zagabria verrà convocato negli uffici di Via della Liberazione per discutere soprattutto le cifre del nuovo accordo.

Brozovic nella Milano nerazzurra vorrebbe percepire 6 milioni di euro all'anno comprensivi di bonus, mentre l'Inter al momento offre 4 milioni di euro di parte fissa più qualche bonus. Una distanza tutt'altro che abissale che potrebbe essere colmata grazie al legame che il classe '92 ha con l'ambiente. Da quando sotto la gestione di Luciano Spalletti ha preso posto in cabina di regia, Brozovic ha trovato un'ottima continuità di rendimento che lo ha fatto diventare un vero e proprio beniamino.

Sul futuro di Brozovic però, come anticipato in questo articolo, bisogna citare l'interesse del Milan. I rossoneri sono sempre più vicini dal perdere Franck Kessie, e quello del croato è un profilo che a Paolo Maldini e Daniele Massara stuzzica parecchio. Chiaramente la priorità del n°77 è quella di rimanere dal lato della Milano nerazzurro, ma occhio anche al possibile inserimento del Barcellona (clicca qui per leggere l'articolo) che negli scorsi mesi ha ceduto Miralem Pjanic al Besiktas. Insomma, Brozovic è un calciatore che fa gola, specialmente se di mezzo c'è un contratto in scadenza a giugno 2021 che ancora non è stato prolungato.