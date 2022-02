Rinnovo Brozovic, ora l'Inter trema. Arrivata una super offerta al giocatore

Rinnovo Brozovic, sembrava tutto fatto per il prolungamento del contratto del centrocampista croato con l'Inter.

Nelle scorse settimane infatti erano circolate notizie circa l'avvenuto accordo tra le parti. Il club aveva formulato un'offerta molto vicina a quanto voluto dal calciatore, che partiva da richiesta di circa 8 milioni di euro. La quadra sarebbe stata trovata intorno ai 6 milioni di euro, destinati a salire grazie ai bonus. Nonostante ciò però non c'è mai stato l'annuncio che ufficializzasse tale rinnovo. Questa mattina sono circolate notizie che parlano di uno scenario diverso. Secondo diverse fonti infatti ci sarebbe un'offerta molto importante dietro al tentennamento di Marcelo Brozovic. Sia Pasqaule Guarro che Fabrizio Biasin questa mattina hanno riportato, sui rispettivi profili Twitter, notizie riguardanti una proposta del Barcellona.

I balugrana avrebbero messo sul piatto circa 8 milioni di euro (quanto il croato vorrebbe guadagnare con il nuovo contratto). Secondo Biasin anche il Tottenham di Antonio Conte si sarebbe fatto avanti. Il club catalano in particolare starebbe facendo di tutto per convincerlo. Brozovic intanto ha ricevuto il nuovo contratto dalla dirigenza nerazzurra circa 10 giorni fa, ma non ha ancora apposto sulla la firma che siglasse l'accordo. Tutto dipende insomma da lui, che dovrà scegliere se continuare a sposare la causa nerazzurra o se invece iniziare una nuova avventura altrove. Biasin però, molto vicino all'ambiente interista, ha chiuso scrivendo che permane un clima di "lucidissima serenità". Nei prossimi giorni, con ogni probabilità, si capirà quale sarà la scelta di Brozovic. Intanto il suo connazionale Ivan Perisic sembra aver già deciso di cambiare aria, tanto che l'Inter sta già cercando il suo erede da affiancare a Robin Gosens (come puoi leggere qui).