Rinnovo Brozovic, l'Inter vuole eliminare l'attuale clausola rescissoria

Approdato nella Milano nerazzurra nel gennaio del 2015, Marcelo Brozovic pian piano è diventato il punto cardine dell'Inter.

Dopo aver trovato continuità nel ruolo di play-maker con Luciano Spalletti, adesso il croato si è preso in mano definitivamente il gioco della squadra. Dell'importanza del giocatore, se ne sono accorti anche in Viale della Liberazione dove sono pronti a lavorare per rinnovargli il contratto.

Il fattore che più interessa ai meneghini, è senza dubbio la rimozione (o quantomeno l'aumento) dell'importo dell'attuale clausola rescissoria da 60 milioni. I contatti con l'agente che cura gli interessi del n°77 Miroslav Bicanic proseguono, ma la volontà dell'Inter è chiara: Brozovic non si tocca.