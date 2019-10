Rinnovo Brozovic, l'Inter studia il prolungamento del proprio regista

Arrivato dalla Dinamo Zagabria nel gennaio del 2015, Marcelo Brozovic pian piano si è ritagliato un ruolo da protagonista all'interno dello scacchiere nerazzurro.

Nel corso di queste ultime stagioni per Milano sono passati numerosi allenatori che hanno posizionato il croato in varie zone al campo. A dare continuità a Brozovic nel ruolo di play-maker però, ci ha pensato Luciano Spalletti.

Il tecnico di Certaldo ha reso il n°77 interista un vero e proprio faro per la squadra. Oltre allo smistare palloni infatti, il giocatore ultimamente si è rivelato fondamentale anche nel recuperi degli stessi. Essendo diventato dunque una pedina praticamente imprescindibile, l'Inter sta interloquendo con l'agente Miroslav Bicanic per prolungare ulteriormente l'attuale contratto in scadenza a giugno 2022.