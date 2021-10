Rinnovo Brozovic, dalla Spagna sono sicuri: il Barça osserva interessato

Il futuro di Marcelo Brozovic a Milano si riempie di interrogativi.

Il centrocampista, arrivato dalla Dinamo Zagabria nel gennaio del 2015 in punta di piedi, si è pian piano ritagliato un ruolo da assoluto protagonista con diversi allenatori. E' vero, lo stesso Brozovic è stato vicino a lasciare Milano in diverse finestre di mercato, ma da quando Luciano Spalletti gli ha affidato la cabina di regia, il croato non è più uscito dal campo se non per squalifica o per tirare un po' il fiato.

Ad però la domanda che si pone un po' tutto il mondo Inter è la seguente: quando rinnoverà, se rinnoverà, il proprio contratto in scadenza a giugno 2022? In questo articolo vi abbiamo parlato di un Brozovic intenzionato a prescindere a non prendere in considerazione offerte provenienti dall'altra sponda nel Naviglio, mentre in quest'altro articolo si è parlato dell'incontro con il padre e agente del ragazzo che sarebbe dovuto avvenire questa settimana e che invece è stato posticipato a fine mese.

Una situazione che vede i sostenitori nerazzurri piuttosto irrequieti, considerando che Brozovic sarebbe libero di accordarsi con un altro club per un trasferimento a parametro zero già a gennaio. Stando a quanto riferito dalla redazione spagnola di RAC1, per il classe 1992 sembrerebbe essersi mosso anche il Barcellona, fresco di cessione di Miralem Pjanic al Besiktas e che avrebbe intenzione di prelevare un centrocampista proprio con le caratteristiche di Brozovic. Ad oggi l'ipotesi che quest'ultimo lasci l'Inter in estate a costo zero appare piuttosto remota. Quel che è certo, è che il club nerazzurro al momento offre 4.5 milioni di euro più bonus mentre il giocatore di milioni di euro ne richiede sei.