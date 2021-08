Rinnovo Brozovic, a breve incontro con i rappresentati del croato

Rinnovo Brozovic, è arrivato in punta di piedi dalla Dinamo Zagabria nel gennaio del 2015. Spesso è stato al centro di numerose critiche relative alla sua continuità di prestazioni con lo spettro della cessione che lo ha avvolto in più di una sessione di mercato.

Eppure, da quando sotto la guida di Luciano Spalletti ha preso posto in cabina di regia, Marcelo Brozovic è diventato un punto cardine della mediana. Per questo motivo, l'Inter ha intenzione di blindare quanto prima il proprio regista. Stando a quanto riportato da L'Interista, nella settimana che sta per arrivare il club di Via della Liberazione incontrerà l'entourage del classe 1992 per trattare il prolungamento dell'attuale contratto in scadenza a giugno 2022.

I rappresentati di Brozovic (anche in virtù del fresco arrivo a Milano di Hakan Calhanoglu) richiedono 6 milioni di euro netti a stagione. L'Inter dal canto suo vorrebbe chiudere a cifre inferiori, ma qualora qualcuno come Alexis Sanchez o Arturo Vidal dovesse partire, la fumata bianca potrebbe arrivare comunque.