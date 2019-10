Rientro nelle prossime ore per un nerazzurro: la situazione

Sanchez torna a Milano: come riferito da "alairelibre.cl" il giocatore tornerà subito in Italia in seguito all'infortunio rimediato alla caviglia sinistra durante l'ultimo match con la nazionale cilena.



L'ex United sarà seguito dallo staff medico nerazzurro per accelerare i tempi in vista di un recupero lampo.



Sanchez quindi non giocherà il prossimo incontro con la Roja, che dovrà affrontare la Guinea senza "El Nino Maravilla".