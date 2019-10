Riconoscimento per Beppe Marotta: all'ad dell'Inter il "Premio Granillo"

Beppe Marotta sarà premiato oggi a Reggio Calabria: questa la notizia lanciata da "CityNow", che sottolinea come all'ad nerazzurro sia stato conferito il "Premio Granillo".



Presente all'evento anche il ds della Reggina Gabriele Martino che si è congratulato recentemente con l'ideatore del riconoscimento assegnato all'ex dirigente della Juventus adesso all'Inter.



Dopo aver ottenuto il "Best Executive" un anno fa arriva un altro premio nei confronti di Marotta che viene elogiato per le sue competenze giuridiche, tecniche, amministrative e psicologiche.



Motivo d'orgoglio per la società targata Suning, felice di trovare nel proprio organigramma un profilo raro e completo dal punto di vista manageriale, ritenuto anche come un esempio di correttezza e riservatezza all'interno del panorama calcistico.