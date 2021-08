Ribaltone a Barcellona: Messi lascia i blaugrana a zero!

Quello che sta succedendo in questi minuti al Barcellona ha davvero del clamoroso. Lionel Messi ha deciso di non rinnovare il proprio contratto, scaduto lo scorso 30 giugno, con la società blaugrana. Dopo le prime indiscrezioni del pomeriggio, è arrivato anche il comunicato ufficiale della società blaugrana che dirà addio al proprio fuoriclasse.

Ecco quanto riportato dal comunicato: "Sebbene sia stato raggiunto un accordo tra FC Barcelona e Leo Messi e con la chiara intenzione di entrambe le parti di firmare oggi un nuovo contratto, non sarà possibile formalizzare il tutto a causa di ostacoli economici e strutturali (regolamento del campionato spagnolo). Di fronte a questa situazione, Lionel Messi non rimarrà legato all'FC Barcelona. Entrambe le parti sono profondamente dispiaciute che alla fine i desideri sia del giocatore che del club non possano essere esauditi. Il Barça ringrazia Messi per il suo contributo e gli augura il meglio nella sua vita personale e professionale".

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Quando sembrava che l'accordo fosse stato raggiunto, ecco che le cose sono cambiate all'improvviso. Adesso, potrebbe essere spianata la strada che porta la pulce in Francia con la maglia del PSG che potrebbe avere il più forte di tutti, dopo gli acquisti mostruosi fatti questa estate.